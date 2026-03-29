صور لطائرة إنذار مبكر أمريكية دُمرت بضربة إيرانية في قاعدة "الأمير سلطان"

كتب : محمد جعفر

05:39 م 29/03/2026

طائرة إنذار مبكر أمريكية دُمرت بضربة إيرانية

نشرت صحيفة تليجراف البريطانية صورا لطائرة رادار أمريكية للإنذار المبكر، بعد تدميرها خلال الهجوم الإيراني على قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية.
وتظهر الصور تعرض الطائرة لتلف كارثي، خاصة في الجزء الخلفي الحامل للرادار الدوار، ويظهر الرقم التسلسلي للطائرة وهو (81-0005).
ويرجع الرقم لطائرة تابعة للجناح 552 ومقرها قاعدة تينكر بأكلاهوما، شوهدت في الأسابيع الأخيرة بالقاعدة، وبالتتبع حصلنا على آخر صور للطائرة في أوكلاهوما، فيما لا يظهر أي سجل لرحلات حالية للطائرة على موقع flightradar24 المتخصص في تتبع الطائرات.
كانت تقارير إعلامية غربية أفادت بأن هجوماً إيرانياً استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية أمس الأول، أسفر عن تدمير طائرة إنذار مبكر أمريكية من طرازE-3 Sentry أواكس وإصابة عدد من العسكريين.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وعرب، أن طائرة أمريكية من طراز E-3 Sentry كانت ضمن الطائرات التي تضررت خلال الهجوم الذي استهدف القاعدة يوم الجمعة، وأضافت أن القاعدة تعرضت لهجوم صاروخي وهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى إصابة 12 من أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية، إلى جانب إلحاق أضرار بعدد من طائرات التزود بالوقود التابعة للولايات المتحدة.
وتُعد طائرة E-3 Sentry، المعروفة بنظام أواكس للإنذار المبكر والتحكم الجوي، من أبرز الأصول العسكرية التي تستخدمها الولايات المتحدة لإدارة العمليات في ساحة المعركة، إذ تتيح تعقب الطائرات المسيّرة والصواريخ والطائرات من مسافات بعيدة، وتوفر للقادة العسكريين صورة آنية عن مجريات العمليات، بما يساعد في توجيه القوات واعتراض التهديدات وإدارة حركة الطائرات الصديقة، وفقاً لمحللين عسكريين.

زيلينسكي: روسيا وراء الهجوم الإيراني

وأشارت صحيفة تليجراف البريطانية إلى أن الاستخبارات الأوكرانية كشفت أن روسيا التقطت صوراً عبر الأقمار الصناعية للقاعدة الجوية الأمريكية في السعودية عدة مرات قبل الهجوم الإيراني.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة أجريت في قطر، إن صور الأقمار الصناعية الروسية التُقطت للقاعدة في 20 و23 و25 مارس، قبل أن تتعرض القاعدة للهجوم في 26 مارس، ما أسفر عن إصابة 12 جندياً أمريكياً، مؤكدًا أنه واثق "بنسبة 100%" من أن موسكو شاركت معلومات استخباراتية مع إيران للمساعدة في استهداف القوات الأمريكية في المنطقة.
وأضاف: "نعلم أنهم إذا التقطوا صوراً مرة واحدة فهم يستعدون، وإذا التقطوها مرة ثانية فهذا أشبه بمحاكاة، أما المرة الثالثة فتعني أن الهجوم قد يحدث خلال يوم أو يومين".

