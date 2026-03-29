تجري النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة في واقعة مصرع فتاة تعمل معدة أغاني راب، إثر سقوطها من الطابق الثالث عشر داخل فندق مهجور بمنطقة الهرم.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، والاستماع إلى أقوال شهود العيان حول الحادث.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان، الذين أفادوا بأن المتوفاة "ضحى. س" 26 سنة، كانت برفقة مطرب راب و"مونتير" بعدما رغبوا في تصوير مقطع فيديو لأغنيته الجديدة في أجواء الفندق المهجور، وتمكّنوا من الدخول بعد دفع مبلغ مالي لحارس المكان، بدون أي تصاريح رسمية.

سقوط فتاة أثناء أداء أغاني راب في فندق مهجور

وحسب رواية شهود العيان، وأثناء تصوير الفيديو، تراجعت "ضحى" للخلف لضبط الزوايا والكادر، ولم تنتبه لبئر المصعد المفتوح، فاختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث عشر، ما أدى إلى وفاتها فورًا نتيجة إصابات بالغة.

وكشفت التحريات أن مطرب الراب "أحمد. خ" 27 سنة، دفع رشوة لحارس الفندق للسماح له ولطاقم العمل بالدخول، فيما تم استدعاء الحارس والمطرب والمونتير من قبل النيابة لسماع أقوالهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل مديرية أمن الجيزة، وأمرت النيابة بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة بدقة، مع التصريح بالدفن، فيما تواصل التحقيقات لكشف كافة ملابسات الحادث.

بداية سقوط فتاة من الطابق الـ13

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من علو داخل فندق مهجور، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، حيث تبين من التحريات أن الفتاة تبلغ من العمر 26 عامًا، وتوفيت في الحال متأثرة بإصابتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وكشف كافة تفاصيله.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق