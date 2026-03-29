الداخلية تضرب جرائم العملات الأجنبية والتموين خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:39 م 29/03/2026 تعديل في 12:40 م

في استمرار للجهود الأمنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، بقيمة مالية تجاوزت 6 ملايين جنيه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات مكثفة للداخلية تضبط المخالفين في السوق المصرفي والمخابز

وفي سياق متصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية المستهلكين وضبط الأسواق، من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين ومديريات الأمن، لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز والمخابز، وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 28 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

