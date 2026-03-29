المرور يحرر 869 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ويرفع 38 مركبة متروكة

كتب : علاء عمران

11:55 ص 29/03/2026

تركيب الملصق الإلكتروني

المرور يحرر 869 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، ويرفع 38 مركبة متروكة، ويضبط 582 مخالفة لدراجات نارية خلال 24 ساعة.

حررت الإدارة العامة للمرور 869 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية، في إطار توجيهات وزارة الداخلية لرفع الانضباط المروري وتحقيق السيولة على الطرق.

رفع 38 سيارة ودراجة متروكة ضمن حملات المرور اليومية

ويُعد الملصق الإلكتروني أداة أساسية لدعم التحول الرقمي في قطاع المرور، حيث يساهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها، وتسجيل المخالفات إلكترونيًا بطريقة موحدة في كل أنحاء الجمهورية، بما يعزز سيادة القانون.


كما يُتيح الملصق التعرف على السيارات المنتهية فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، والسيارات التابعة للمناطق الحرة، ويسهّل ضبط المركبات المبلغ بسرقتها عبر إدراج بياناتها إلكترونيًا.


الملصق الإلكتروني.. خطوة جديدة لتطبيق القانون والسيولة المرورية

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة المعنية جهودها لرفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، حيث تم خلال 24 ساعة رفع 38 سيارة ودراجة نارية.

كما تم ضبط 582 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة، ضمن الحملات اليومية للحفاظ على سلامة السائقين والمواطنين.

