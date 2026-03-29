تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط قائد سيارة نقل محملة بـ562 إسطوانة بوتاجاز محجوبة عن التداول، كان يعتزم بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من الرسمية بنطاق محافظة الفيوم.

إحباط تهريب إسطوانات بوتاجاز لتحقيق أرباح غير مشروعة

وبمواجهته أقر أن المضبوطات حصل عليها من مالك مستودع توزيع إسطوانات بوتاجاز بدائرة مركز شرطة الفيوم، الذي تم ضبطه وبحوزته 36 إسطوانة محجوبة عن التداول لنفس الغرض، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

