إعلان

الداخلية تضبط 562 إسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم

كتب : علاء عمران

01:05 م 29/03/2026 تعديل في 01:07 م

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط قائد سيارة نقل محملة بـ562 إسطوانة بوتاجاز محجوبة عن التداول، كان يعتزم بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من الرسمية بنطاق محافظة الفيوم.

إحباط تهريب إسطوانات بوتاجاز لتحقيق أرباح غير مشروعة

وبمواجهته أقر أن المضبوطات حصل عليها من مالك مستودع توزيع إسطوانات بوتاجاز بدائرة مركز شرطة الفيوم، الذي تم ضبطه وبحوزته 36 إسطوانة محجوبة عن التداول لنفس الغرض، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الداخلية التموين الفيوم بوتاجاز السوق السوداء ضبط مستودع المخالفين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد أول يوم تطبيق.. الداخلية تعلن عدد مخالفي قرار غلق المحال 9 مساء
حوادث وقضايا

أحمد زاهر: "عشت شخصية فتحي بكل تفاصيلها.. وكنت أتقمصها حتى في حياتي العادية"
مصراوى TV

بعد اتصال هاتفي.. شوبير يكشف قرار الخطيب الصادم في الأهلي
رياضة محلية

تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين
أخبار مصر

مزق وجهها ورأسها وجسدها.. إصابات خطيرة لسيدة على يد زوجها في المنيا
أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"
الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة