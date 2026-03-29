وجه حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، رسالة تقدير خاصة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشيدًا بلفتته الإنسانية خلال فترة مرضه، كما حرص على توجيه رسالة مؤثرة إلى والدة لاعب الأحمر الراحل محمد عبد الوهاب.

وأعرب شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “الكابتن” على قناة dmc، عن سعادته الكبيرة بزيارة الخطيب له، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تعكس الروح الحقيقية التي تجمع بين أبناء الكرة المصرية بعيدًا عن الانتماءات.

وقال "شحاتة": “زيارة الكابتن محمود الخطيب لي أثناء مرضي تعكس العلاقة الطيبة بين الجميع، سواء من الأهلي أو الزمالك، وهي الصورة الحقيقية التي يجب أن تسود، بعيدًا عما يظهر أحيانًا في الإعلام”.

وشدد المدير الفني الأسبق للفراعنة على أن الحب والاحترام المتبادل هما السمة الغالبة بين نجوم الكرة القدامى، مؤكدًا أن الروابط الإنسانية تظل أقوى من أي منافسة داخل الملعب.

رسالة إلى والدة الراحل محمد عبدالوهاب

وفي سياق متصل، أبدى شحاتة سعادته بحضور والدة الراحل محمد عبد الوهاب خلال فعالية “ليلة الأساطير” التي أقيمت في سحور رمضان، والخاصة بالجيل الذهبي، مؤكدًا أن وجودها أعاد إلى الأذهان ذكريات اللاعب الراحل وكل من رحلوا عن عالمنا من نجوم الكرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على هذه الروح الإنسانية بين جميع عناصر المنظومة الرياضية، لما لها من أثر إيجابي على الكرة المصرية.