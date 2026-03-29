كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

17:00

وادي دجلة

بتروجت

20:00

إنبي

المكسيك

03:00

البرتغال

كولومبيا

21:00

فرنسا

المصرية للاتصالات

16:00

الأهلي

الزمالك

19:00

الاتحاد السكندري

حسن شحاتة يوجه رسالة خاصة لـ الخطيب ووالدة لاعب الأهلي الراحل

كتب : محمد خيري

12:39 م 29/03/2026 تعديل في 12:42 م

حسن شحاتة

وجه حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، رسالة تقدير خاصة إلى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشيدًا بلفتته الإنسانية خلال فترة مرضه، كما حرص على توجيه رسالة مؤثرة إلى والدة لاعب الأحمر الراحل محمد عبد الوهاب.

وأعرب شحاتة، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “الكابتن” على قناة dmc، عن سعادته الكبيرة بزيارة الخطيب له، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تعكس الروح الحقيقية التي تجمع بين أبناء الكرة المصرية بعيدًا عن الانتماءات.

وقال "شحاتة": “زيارة الكابتن محمود الخطيب لي أثناء مرضي تعكس العلاقة الطيبة بين الجميع، سواء من الأهلي أو الزمالك، وهي الصورة الحقيقية التي يجب أن تسود، بعيدًا عما يظهر أحيانًا في الإعلام”.

وشدد المدير الفني الأسبق للفراعنة على أن الحب والاحترام المتبادل هما السمة الغالبة بين نجوم الكرة القدامى، مؤكدًا أن الروابط الإنسانية تظل أقوى من أي منافسة داخل الملعب.

رسالة إلى والدة الراحل محمد عبدالوهاب

وفي سياق متصل، أبدى شحاتة سعادته بحضور والدة الراحل محمد عبد الوهاب خلال فعالية “ليلة الأساطير” التي أقيمت في سحور رمضان، والخاصة بالجيل الذهبي، مؤكدًا أن وجودها أعاد إلى الأذهان ذكريات اللاعب الراحل وكل من رحلوا عن عالمنا من نجوم الكرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على هذه الروح الإنسانية بين جميع عناصر المنظومة الرياضية، لما لها من أثر إيجابي على الكرة المصرية.

إيمي سمير غانم تزور زوجها حسن الرداد في موقع تصوير فيلم طه الغريب
التروسيكل اتقلب.. رحيل أسرة بالكامل غرقاً بمشروع ناصر في البحيرة
شانجان CS35-Plus أرخص سيارات العلامة الصينية في مصر.. أسعار ومواصفات
مزق وجهها ورأسها وجسدها.. إصابات خطيرة لسيدة على يد زوجها في المنيا
تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
