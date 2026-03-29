"ننسق مع أمريكا للرد".. الجيش الإسرائيلي يعلق على هجمات الحوثيين

كتب : محمد جعفر

01:07 م 29/03/2026

الجيش الاسرائيلي

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تعمل بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة للرد على الهجمات الأخيرة التي تبنتها جماعة الحوثي في اليمن، والتي استهدفت أهدافًا داخل إسرائيل، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضح المتحدث أن إسرائيل اعتادت التعامل مع الهجمات المتكررة التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي تنفذ منذ أكثر من عامين هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية.

"الحوثي" تدخل على خط المواجهة

من جانبها، أكدت جماعة الحوثي إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض أول صاروخ قادم من اليمن منذ اندلاع الحرب الحالية.

ويُعد هذا الهجوم الأول من اليمن منذ بدء الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، ما يشير إلى دخول الجماعة المسلحة المتمركزة في اليمن على خط الصراع الدائر مع إيران، والذي دخل شهره الأول وألقى بظلاله على أسواق الطاقة العالمية، فضلًا عن سقوط آلاف الضحايا.

فيديو قد يعجبك



تعرف علي موعد إجازات شهر أبريل 2026 للموظفين
بعد أول يوم تطبيق.. الداخلية تعلن عدد مخالفي قرار غلق المحال 9 مساء
مزق وجهها ورأسها وجسدها.. إصابات خطيرة لسيدة على يد زوجها في المنيا
بعد اتصال هاتفي.. شوبير يكشف قرار الخطيب الصادم في الأهلي
التروسيكل اتقلب.. رحيل أسرة بالكامل غرقاً بمشروع ناصر في البحيرة
مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"
الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة