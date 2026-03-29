أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تعمل بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة للرد على الهجمات الأخيرة التي تبنتها جماعة الحوثي في اليمن، والتي استهدفت أهدافًا داخل إسرائيل، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضح المتحدث أن إسرائيل اعتادت التعامل مع الهجمات المتكررة التي تشنها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، والتي تنفذ منذ أكثر من عامين هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد أهداف إسرائيلية.

"الحوثي" تدخل على خط المواجهة

من جانبها، أكدت جماعة الحوثي إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض أول صاروخ قادم من اليمن منذ اندلاع الحرب الحالية.

ويُعد هذا الهجوم الأول من اليمن منذ بدء الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، ما يشير إلى دخول الجماعة المسلحة المتمركزة في اليمن على خط الصراع الدائر مع إيران، والذي دخل شهره الأول وألقى بظلاله على أسواق الطاقة العالمية، فضلًا عن سقوط آلاف الضحايا.