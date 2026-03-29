تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

كتب : محمد نصار

01:01 م 29/03/2026

التوقيت الصيفي

مع قرب بداية شهر أبريل 2026 زادت التساؤلات حول موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 على مستوى محافظات الجمهورية.

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

وفق نص قرار رئيس الجمهورية، بشأن تطبيق نظام التوقيت الصيفي، واعتبارًا من بداية الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

ومن المقرر تغيير الساعة إيذانًا ببدء التوقيت الصيفي اعتبارًا من بداية الجمعة الأخيرة من شهر أبريل المقبل ليتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة.

تقديم الساعة 60 دقيقة لتطبيق التوقيت الصيفي

عند حلول موعد تطبيق التوقيت الصيفي، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، وبمجرد وصولها لـ12 منتصف ليل الخميس الأخير من شهر أبريل ستصبح الساعة 1 وليس 12 بعد تعديلها.

