أعلنت محافظة المنيا، عن قطع الكهرباء بعدة مناطق بمركز ومدينة بني مزار لمدة يومين، مما يترتب عليه انقطاع المياه لتوقف المحطات في تلك الفترة، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأوضحت المحافظة أنه بناءً على بيان هندسة كهرباء بني مزار، فمن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً عن بعض القرى مما سيؤدي إلى توقف بعض محطات المياه التالية:

يوم الإثنين 2022/3/30 محطات مياه (شلقام - إعطو - معصرة حجاج).

يوم الثلاثاء 2022/3/31 محطتي مياه ( صندفا والفرجاني ) .

وأوضحت الوحدة المحلية ببني مزار أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجاناً بالمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين والمخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.