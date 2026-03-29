إعلان

قطع الكهرباء بعدد من قرى المنيا لمدة 6 ساعات

كتب : جمال محمد

01:08 م 29/03/2026 تعديل في 01:12 م

قطع الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة المنيا، عن قطع الكهرباء بعدة مناطق بمركز ومدينة بني مزار لمدة يومين، مما يترتب عليه انقطاع المياه لتوقف المحطات في تلك الفترة، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأوضحت المحافظة أنه بناءً على بيان هندسة كهرباء بني مزار، فمن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً عن بعض القرى مما سيؤدي إلى توقف بعض محطات المياه التالية:

يوم الإثنين 2022/3/30 محطات مياه (شلقام - إعطو - معصرة حجاج).

يوم الثلاثاء 2022/3/31 محطتي مياه ( صندفا والفرجاني ) .

وأوضحت الوحدة المحلية ببني مزار أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجاناً بالمناطق المتأثرة، وناشدت المواطنين والمخابز والمستشفيات والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اخبار المنيا قطع الكهرباء بالمنيا مياه المنيا قرى بني مزار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الأحد
بعد أول يوم تطبيق.. الداخلية تعلن عدد مخالفي قرار غلق المحال 9 مساء
حوادث وقضايا

بعد أول يوم تطبيق.. الداخلية تعلن عدد مخالفي قرار غلق المحال 9 مساء
بعد اتصال هاتفي.. شوبير يكشف قرار الخطيب الصادم في الأهلي
رياضة محلية

بعد اتصال هاتفي.. شوبير يكشف قرار الخطيب الصادم في الأهلي
مزق وجهها ورأسها وجسدها.. إصابات خطيرة لسيدة على يد زوجها في المنيا
أخبار المحافظات

مزق وجهها ورأسها وجسدها.. إصابات خطيرة لسيدة على يد زوجها في المنيا

التروسيكل اتقلب.. رحيل أسرة بالكامل غرقاً بمشروع ناصر في البحيرة
أخبار المحافظات

التروسيكل اتقلب.. رحيل أسرة بالكامل غرقاً بمشروع ناصر في البحيرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"
الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة