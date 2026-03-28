قضت الدائرة السادسة عشر بمحكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تاجر سيارات بالسجن 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة بعد إدانته بتزوير بطاقة رقم قومي، استخدمها للهروب من تنفيذ حكم بالإعدام الصادر ضده.

بطاقة مزورة للهروب من حكم بالإعدام

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل تشابه بياناته مع نجل شقيقه أحمد.ع، فتقدم إلى موظف سجل مدني بركة الحاج لاستصدار بطاقة رقم قومي باسم نجل شقيقه، وتم تصويره على أنه نجل شقيقه، فصدرت له بطاقة مزورة استخدمها حال ضبطه لتقديم نفسه بشكل مزور، سعياً للتهرب من حكم قضائي بالإعدام صادر ضده في القضية رقم 17120 لسنة 2011 جنايات المرج.

وأوضحت تحريات الأمن والتحقيقات أن المتهم اعترف بالواقعة، وتم التحقق من صحة البطاقة المزورة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، كما تبين وجود سجل ميلاد المتهم وبطاقاته الأصلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.