كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة، والتعدي عليها بالسب وتوجيه إشارات خادشة للحياء أثناء تصويرها له بدائرة محافظة الشرقية.

عامل بالشرقية يتحرش بفتاة أمام الكاميرا

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص، أمكن تحديد المجني عليها، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، والتي أكدت قيام الشخص الظاهر في الفيديو بمعاكستها أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، وعندما قامت بتصويره تعدى عليها بالسب ووجه إشارات خادشة للحياء.

القبض على مرتكب واقعة التحرش بفتاة في الزقازيق

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

