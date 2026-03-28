

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية المكثفة في مختلف القطاعات، لمواجهة الجرائم التي تمس الاقتصاد القومي وضبط الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة.

حملات مكثفة تضرب السوق السوداء.. ضبط تجار عملة ومخالفات تموينية بالجملة

ففي مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة، بلغت قيمتها المالية قرابة 24 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة، وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم التحفظ على نحو 18 طن دقيق أبيض بلدي مدعم.

ضربات متلاحقة للداخلية تضبط الأسواق وتواجه المخالفين

كما شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحرير 113 مخالفة لمحال تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسعار أو تحقيق أرباح غير مشروعة، بما يضمن حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.