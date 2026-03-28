أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال عيد الفطر إلى عدد من الدول العربية، عكست حرص مصر واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم من مقر مجلس الوزراء، إن جولة رئيس الجمهورية، جاءت تأكيدًا على إدانة ورفض أي اعتداءات غير مبررة على أراضي الدول العربية الشقيقة، والرفض التام للمساس باستقرارها.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا مع أشقائه في دول الخليج، ويرفض أي اعتداءات تمس دولهم أو تهدد أمنهم واستقرارهم.

تحذير من الشبورة ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة



