الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سرقة بائع متجول بالشرقية

كتب : صابر المحلاوي

07:29 م 27/03/2026

تفاصيل فيديو سرقة بائع متجول

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن أحدهما ادعاء بائع متجول تعرضه للسرقة والتعدي عليه بسلاح أبيض أثناء تتبعه لمتهمين على الطريق بدائرة مركز شرطة الزقازيق، والزعم بعدم اتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيالهم.

مغامرة بائع متجول تتحول لقضية جنائية

وبالفحص، تبين عدم صحة ادعاءات البائع، وأنه صاحب معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وقرر أنه بتاريخ 21 الجاري، أثناء افتراشه بضائعه بأحد الطرق، قام 3 أشخاص بمغافلته وسرقة بعض الإكسسوارات منه مستخدمين مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية، وعند ملاحقتهم بدراجته النارية حدثت مشاجرة بين الطرفين دون إصابات.

وأضاف البائع ادعاءات كاذبة حول عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية لجذب الانتباه.

تمكنت التحريات من تحديد المركبة المستخدمة وضبط اثنين من مستقليها، وهما اثنان لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة القنايات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتخلصا من المسروقات أثناء ملاحقة البائع. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال البائع لإدعائه الكاذب، والتحفظ على المركبة، وجاري ضبط المتهم الهارب.

