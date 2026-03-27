كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن تغيب طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة عقب خروجها من مسكنها بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

العثور على طالبة بعد تغيبها

بالفحص، تبين أنه تم تلقي بلاغ من سيدة مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، أفادت بغياب نجلتها أثناء تواجدهما لزيارة أحد دور العبادة بدائرة القسم، مؤكدة عدم اتهامها لأحد أو الاشتباه في وجود شبهة جنائية.

وفي وقت لاحق، أبلغت والدة الفتاة بأنه تم العثور على نجلتها وإعادتها إلى منزلها دون تعرضها لأي مكروه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.