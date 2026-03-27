انقلبت منذ قليل سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بمنطقة كوبري زويل في مدينة أبو النمرس، وأسفر الحادث عن سقوط عدد من الضحايا، ولا يزال حصرهم جارياً وانتشالهم من المياه.

الإنقاذ البري يرفع السيارة باستخدام الأوناش

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع الحادث على طريق المريوطية بالقرب من كوبري زويل، وانتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص سقوط السيارة في الترعة وإصابة ركابها.

تتولى قوات الإنقاذ البري انتشال المصابين، كما تم الاستعانة بأوناش لرفع السيارة من المياه وتأمين موقع الحادث.