ضبط مزارع فبرك واقعة إتلاف محصوله بسبب خلافات الميراث بكفر الشيخ

كتب : صابر المحلاوي

05:58 م 27/03/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص قيام أنجال شقيقه برش مبيد حشري على محصوله الزراعي، ما أدى إلى تلفه، بدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

التحريات: كذب واقعة إتلاف محصول زراعي

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما أسفرت التحريات عن عدم صحة تلك الادعاءات. وتبين وجود خلافات عائلية بين الشاكي، وهو مزارع، وأنجال شقيقه (3 أشخاص يعملون بالزراعة)، بسبب نزاع على الميراث.

وأوضحت التحريات أن الشاكي أقدم على إتلاف جزء من محصوله الزراعي عمدًا، ثم ادعى كذبًا قيام أنجال شقيقه برش مبيد حشري عليه، بقصد الإضرار بهم والضغط عليهم في النزاع القائم، واستغلال الواقعة قضائيًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الشاكي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، لادعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إتلاف محصول مبيد حشري كفر الشيخ خلافات ميراث إدعاء كاذب تحريات أمنية ضبط مزارع

