"هوس الممارسات الشاذة قادهم للإعدام".. القصة الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز

كتب : أحمد عادل

12:34 م 26/03/2026

حبل مشنقة - أرشيفية

أصدرت المحكمة المختصة، أمس الأربعاء، حكمها بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز للغات، حيث قضت حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء الهيئة وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، بإعدام 4 متهمين شنقًا، وبراءة 2 آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهما.

بلاغ للأجهزة الأمنية بتعرض أطفال مدرسة سيدز لهتك العرض

بدأت تفاصيل الواقعة داخل أسوار مدرسة سيدز بمدينة الشروق، حيث تعرض 5 أطفال لهتك عرض على يد عاملين، مستغلين براءة التلاميذ وخوفهم من التهديد بالإيذاء.

وورد بلاغًا من أحد أولياء الأمور للأجهزة الأمنية، يفيد باكتشافه تعرض نجله لهتك عرض على يد أحد العاملين داخل المدرسة، وعقب توجه أجهزة الأمن للمدرسة وبالفحص أمكن تحديد هوية المتهمين في الواقعة.

وتوالت البلاغات إلى الأجهزة الأمنية حتى بلغت 5 بلاغات (3 بنات و2 أولاد) في مرحلة رياض الأطفال، وأمكن ضبط المتهمين في ارتكاب الجريمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تحقيقات النيابة العامة في واقعة هتك عرض أطفال مدرسة سيدز

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث استمعت لأقوال المجني عليهم وذويهم بعد أن اكتسبت ثقتهم ولاحظت إصرارهم على المضي قدمًا في الإجراءات، مع مراعاة سرية بياناتهم وحجبها عن التداول، عملًا بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات.

وكشفت التحقيقات عن اعتراف 2 من المتهمين بارتكاب الجريمة رفقة آخرين بسبب هوسهم بممارسة الجنس مع الأطفال، وعلى مدار عام كامل، استدرجوا المجني عليهم لغرفة بعيدة عن أنظار المشرفين وكاميرات المراقبة ودأبوا على هتك عرضهم تحت التهديد.

وخلال معاينة فريق من النيابة العامة لموقع الجريمة، عُثر على سلاح أبيض "سكين" المستخدم في تهديد الأطفال، كما حصلت النيابة على أدلة رقمية من هواتف المتهمين تؤكد هوسهم بالأفعال الشاذة وممارسة الجنس مع الأطفال.

اقرأ أيضًا:

"13 مليون تقديرات أولية".. ماذا حدث بواقعة مستريح سيارات الشروق؟

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم

بعد براءة المتهم. . محامٍ يكشف مفاجأة بشأن فتاة الأتوبيس: ليس لها حق الاستئناف

فيديو قد يعجبك



