تأجيل محاكمة 29 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري" بالهرم لجلسة 12 أبريل

كتب : صابر المحلاوي

03:56 م 25/03/2026

المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 29 متهمًا في القضية رقم 19851 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري"، إلى جلسة 12 أبريل لسماع الشهود.

محكمة بدر تؤجل نظر قضية الهيكل الإداري

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 10 يونيو 2024، تولى المتهمون من الأول حتى الرابع قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، من خلال إدارة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

كما وُجهت للمتهمين من الخامس حتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها، فيما وُجهت للمتهمين من السابع عشر حتى التاسع والعشرين تهمة تمويل جماعة إرهابية.

