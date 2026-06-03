أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة، حيث تعد هذه الهجمات انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وتصعيدا خطيرا يهدد أمنها واستقرارها وأمن منطقة الخليج العربي

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومنشآتها الحيوية.

وجددت مصر رفضها لأي أعمال أو ممارسات تمس سيادة الدول العربية أو تهدد أمنها وسلامة أراضيها، مشددة على أن أمن واستقرار دول الخليج العربية يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.