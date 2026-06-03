بحث حسن رداد، وزير العمل، مع الدكتور محمد حيدر وزير العمل بالجمهورية اللبنانية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل والتدريب المهني، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر ولبنان، وحرص قيادتي البلدين على تطوير آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية وتوفير فرص العمل.

تقنين أوضاع العامالة بين مصر ولبنان



وتناول اللقاء آليات تعزيز التنسيق خلال المرحلة المقبلة بشأن تنقل الأيدي العاملة بين البلدين، والعمل على تقنين أوضاعها في إطار مهلة تسوية الأوضاع الحالية، بما يضمن حماية العمال وتحقيق الاستفادة المثلى من فرص العمل المتاحة.

كما بحث الجانبان الإسراع في تنفيذ خطة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في مصر ولبنان، بما يتيح تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب الأعمال.

واستعرض وزير العمل حسن رداد التجربة المصرية في ملف التدريب من أجل التشغيل، والجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يساهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.



من جانبه، أشاد وزير العمل اللبناني بالتطور الذي حققته مصر في مجال التدريب المهني، والدور الذي تقوم به مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، خاصة وحدات التدريب المهني المتنقلة، والتي تسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوفير برامج تدريبية متخصصة وفق احتياجات سوق العمل في مختلف المناطق.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، والعمل على ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية عملية، بما يعزز التعاون المشترك ويدعم جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في البلدين.