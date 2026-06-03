قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم محمود يوسف بالإعدام شنقًا، بعد ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، وذلك لإدانته بقتل ابنة شقيقه الطفلة "أيسل" والشروع في قتل والدتها بدافع السرقة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبد الحميد سليمان، وعضوية المستشارين ياسر علي الزيات وأحمد محمد عامر الفقهي وأسامة محمد الشاذلي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم، في القضية رقم 26070 لسنة 2025 جنايات بولاق، تهمة قتل الطفلة "أيسل" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل والدتها "شاهندا"، بدافع الاستيلاء على مشغولات ذهبية وممتلكات أخرى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم خطط للجريمة مسبقًا، وأخفى ملامحه، واستعان بسكين، ثم توجه إلى منزل شقيقه وانتحل شخصيته مستغلًا تشابه الصوت بينهما، وتمكن من دخول الشقة قبل أن يعتدي على زوجة شقيقه ويطعنها.

وأضافت التحقيقات أن الطفلة حاولت التدخل لحماية والدتها، إلا أن المتهم اعتدى عليها قاصدًا إزهاق روحها، ما أسفر عن وفاتها، فيما نجحت والدتها في الفرار والاستغاثة بالمواطنين.

كما أسندت النيابة إلى المتهم تهمة سرقة مشغولات ذهبية وثلاثة هواتف محمولة من مسكن المجني عليها عقب ارتكاب الجريمة.

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