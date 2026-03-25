نفذ قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مديريات الأمن في مختلف المحافظات، سلسلة حملات مكبرة ومفاجئة استهدفت ملاحقة تجار ومنتجي الألعاب النارية، وضرب كل من يسول له نفسه ترويع المواطنين أو تداول مواد متفجرة غير قانونية.

140 ألف قطعة ألعاب نارية

أسفرت الحملات عن ضبط 54 قضية متنوعة خلال ساعات قليلة، ومصادرة حوالي 140 ألف قطعة من الألعاب النارية والشماريخ والصواريخ مختلفة الأحجام والأشكال، والتي كانت معدة للبيع بشكل غير قانوني، وتشكل خطورة على حياة المواطنين وخاصة الأطفال والشباب.

مخازن سرية للمخدرات

كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا تخزين هذه الكميات الهائلة في مخازن سرية، بعيداً عن أعين الرقابة، تمهيداً لضخها في الأسواق لتحقيق مكاسب مالية طائلة. لكن يقظة رجال الأمن العام حالت دون ذلك، حيث تم رصد تحركاتهم وتحديد أماكن إخفاء المضبوطات، وتوجيه ضربات حاسمة لمورديها.



تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كل صور الخروج عن القانون، ومنع انتشار المواد التي قد تُستخدم في أعمال البلطجة أو تسبب إصابات خطيرة للمواطنين. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.