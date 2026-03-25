

أعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، نتائج حملاتها المرورية المكبرة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وسط تحركات ميدانية واسعة لضبط المخالفين وإحكام السيطرة، حفاظاً على أرواح المواطنين من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري الشامل.

الداخلية تضبط 45 سائقاً متعاطياً للمخدرات

أسفرت المداهمات المرورية المكثفة خلال 24 ساعة عن ضبط 110,305 مخالفة متنوعة، شملت تجاوز السرعات المقررة التي ترصدها الرادارات الحديثة، والسير بدون تراخيص قيادة أو تسيير، والوقوف العشوائي الذي يعطل حركة السير، بالإضافة إلى مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة بجميع الميادين بصفة دورية ومنظمة.

ملاحقة "سائقي الكيف" على المحاور

وشددت الوزارة على فحص السائقين طبياً بجميع المحافظات للكشف عن تعاطي السموم، حيث جرى فحص 1138 سائقاً وتبين إيجابية 40 حالة تعاطي للمواد المخدرة. تهدف هذه الإجراءات لردع المستهترين ومنع وقوع كوارث ناتجة عن القيادة تحت تأثير الـ مخدرات التي تهدد سلامة المرتادين بانتظام قانونيًا بجميع أنحاء البلاد بفعالية تامة.

حملات مكثفة على الدائري الإقليمي

كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها وانضباطها بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، ونجحت في رصد 687 مخالفة مرورية متنوعة، تضمنت تحميل ركاب بالمخالفة وشروط الأمن والمتانة للمركبات. علاوة على ذلك، تم فحص 112 سائقاً إضافياً بذات المنطقة أسفر عن ضبط 5 حالات إيجابية جديدة لتعاطي الـ مخدرات بقلب المحاور الرئيسية بجميع المحافظات.

كما وجهت الحملات ضربة أمنية للهاربين بضبط 9 محكوم عليهم صادر بحقهم أحكام قضائية متنوعة، مع التحفظ على مركبتين لمخالفتهما القوانين المرورية المنظمة. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار انتشار الأوناش وسيارات الإغاثة لرفع كافة المعوقات والأعطال، بما يضمن استقرار الحالة المرورية بجميع المحافظات بفعالية تامة وبانتظام قانونيًا وفقاً للضوابط الأمنية المتبعة بجميع الميادين.

كيف استعدت وزارة الداخلية بخطة استباقية لمواجهة الأمطار الرعدية والسيول؟





بعد تحذيرات الطقس السيئ.. 8 نصائح لقيادة السيارة وسط الأمطار





لتفادي الحوادث.. روشتة المرور للقيادة الآمنة في الطقس الممطر





رغم الطقس السيئ.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة | صور





بسبب الأمطار.. إصابة 8 أشخاص في حادثين منفصلين بالجيزة | صور