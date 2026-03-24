لتفادي الحوادث.. روشتة المرور للقيادة الآمنة في الطقس الممطر

كتب : محمود الشوربجي

08:14 م 24/03/2026

سقوط أمطار متفاوتة أرشيفية

تتطلب القيادة الآمنة للسيارات أثناء سقوط الأمطار وعيًا مروريًا خاصًا والتزامًا كاملًا بقواعد السلامة، إذ يُمثل الطقس السيئ تحديًا حقيقيًا لقائدي المركبات، خاصة في ظل التغيرات المفاجئة في حالة الطريق، وانخفاض مستوى الرؤية، وزيادة احتمالات الانزلاق والحوادث.

وتوجه الإدارة العامة للمرور بشكل مستمر قائدي السيارات بالالتزام بإرشادات السلامة لتجنب وقوع الحوادث، بسبب تساقط الأمطار والشبورة المائية الكثيفة التي تغطي الطرق الزراعية والسريعة، وتؤدي إلى انخفاض شديد في مستوى الرؤية.

وأعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث موجة صعبة غدا على كافة الأنحاء، مشيرة إلى أن البلاد ستتعرض لحالة طقس لم تحدث في شتاء العام الماضي، لكنها ليست في نفس مستوى قوة ما حدث في مارس 2020.

أهم النصائح المرورية للقيادة الآمنة خلال تساقط الأمطار

خفض السرعة

لابد من تقليل السرعة بما يتناسب مع كثافة الأمطار والشبورة، حتى يتمكن السائق من التوقف عند أي طارئ دون خسائر.

الحفاظ على مسافة أمان

يجب زيادة المسافة بين السيارة والسيارات الأخرى، لتوفير الوقت والمساحة الكافية لتفادي أي اصطدام محتمل.

استخدام الأضواء المناسبة

توصي الإدارة العامة للمرور باستخدام الأضواء الأمامية منخفضة المستوى، والابتعاد عن الأضواء العالية لأنها تعكس الشبورة وتقلل الرؤية أكثر، كما ينصح باستخدام أضواء الضباب إذا كانت مركبتك مجهزة بها.

تجنب التجاوز

يجب الامتناع عن التجاوز على الطرق السريعة والزراعية خلال الشبورة، حيث يمكن أن تقل الرؤية بشكل مفاجئ ويؤدي التجاوز إلى حوادث خطيرة.

التركيز والانتباه

شددت الإدارة على ضرورة الانتباه الكامل أثناء القيادة، وتجنب أي تشتيت مثل استخدام الهاتف أو محادثات غير ضرورية.

تجنب المناطق الممطرة أو الغير مستقرة

نصحت الإدارة بالابتعاد عن المناطق التي تشهد سقوط أمطار أو تكون الأرضية فيها زلقة، لتفادي انزلاق المركبات.

الالتزام بالحارات المرورية

الحفاظ على حارة السير وعدم التغيير المستمر للحارات يساعد في تقليل المخاطر أثناء الأمطار والشبورة.

