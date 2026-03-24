إعلان

من اتهام لرجل مرور إلى اعتراف صادم.. فيديو مفبرك يفضح صاحبه في البحيرة

كتب : مصراوي

07:47 م 24/03/2026

سائق يتهم رجل مرور بطلب رشوة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى ادعى خلاله صاحب الحساب باستيقاف أحد رجال المرور لسيارته دون وجه حق ومطالبته بمبلغ مالى مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية له بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة وتعديه لفظياً على رجل المرور.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى حال تواجد أحد أفراد المرور لملاحظة الحالة المرورية بطريق (مصر إسكندرية الصحراوى) بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة تلاحظ له سير سيارة ملاكى عكس الاتجاه بالطريق فاستوقفه قائدها (مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية).

وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وحال اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة قام قائد السيارة بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه والتعدى لفظيا على رجل المرور وتهديده بالإيذاء والادعاء بطلبه مبلغ مالى منه "على غير الحقيقة".

بفحص منظومة الكاميرات بمحل الواقعة تبين ارتكاب المذكور لمخالفة السير عكس الاتجاه معرضا حياته والمواطنين للخطر وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب فى محاولة لغل يد رجل المرور عن اتخاذ الإجراءات حياله.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

