كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى ادعى خلاله صاحب الحساب باستيقاف أحد رجال المرور لسيارته دون وجه حق ومطالبته بمبلغ مالى مقابل عدم تحرير مخالفة مرورية له بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة وتعديه لفظياً على رجل المرور.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى حال تواجد أحد أفراد المرور لملاحظة الحالة المرورية بطريق (مصر إسكندرية الصحراوى) بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة تلاحظ له سير سيارة ملاكى عكس الاتجاه بالطريق فاستوقفه قائدها (مصرى ويحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية).

وتبين عدم حمله رخصة قيادة، وحال اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة قام قائد السيارة بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه والتعدى لفظيا على رجل المرور وتهديده بالإيذاء والادعاء بطلبه مبلغ مالى منه "على غير الحقيقة".

بفحص منظومة الكاميرات بمحل الواقعة تبين ارتكاب المذكور لمخالفة السير عكس الاتجاه معرضا حياته والمواطنين للخطر وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب فى محاولة لغل يد رجل المرور عن اتخاذ الإجراءات حياله.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.