كشفت تحريات أمن الدقهلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مُشاجرة بين بعض الأشخاص.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (عامل ونجله وزوجته "إثنان منهم مصابان بجروح قطعية وسحجات)، وطرف ثان: (شقيق الأخيرة، وسيدتان "إثنان منهم مصابان بجروح قطعية وكدمات)، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ميت غمر، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام "سلاح أبيض – عصا خشبية" لخلافات بينهم حول ملكية شقة بالمنزل محل إقامتهم محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأدوات المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.