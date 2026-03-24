"التموين" تكشف تفاصيل منحة الـ400 جنيه بعد العيد وترحيل الرصيد

كتب : محمد سامي

09:10 م 24/03/2026

استمرار صرف منحة الـ400 جنيه حتى مايو بعد عيد الفط

أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بمنحة الـ400 جنيه لما بعد انتهاء عيد الفطر المبارك 2026، موضحًا أن صرف السلع الإضافية المرتبطة بالمنحة سيستمر كذلك عقب انتهاء فترة العيد.

وأوضح المصدر أن صرف المنحة سيظل قائمًا حتى شهر مايو المقبل، مع مواصلة البدالين التموينيين والمنافذ التابعة للوزارة صرف السلع للمستفيدين وفقًا لتوافرها.

وأشار إلى أنه في حال ظهور أي معوقات تتعلق بآلية الصرف، قد يتم اللجوء إلى إجراء تصفير لقيمة الدعم التمويني، بهدف إتاحة ظهور قيمة المنحة على كوبون الخبز وماكينات الصرف في بعض الحالات، خاصة إذا كان هناك رصيد متبقٍ من الدعم لم يُصرف بالكامل.

وأضاف المصدر أن المنظومة الحالية تتيح ترحيل أي رصيد متبقٍ من الدعم التمويني إلى الشهر التالي إذا لم يتم صرفه بالكامل، وذلك اعتبارًا من يوم 25 من كل شهر، وفقًا للقواعد المعمول بها.

ولفت إلى أن هذه المنحة تأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تنفذها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من أصحاب بطاقات التموين، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار، حيث تم اعتماد صرف منحة استثنائية بقيمة 400 جنيه لعدد من الأسر المستفيدة من منظومة الدعم التمويني.

منحة 400 جنيه منحة التموين بطاقات التموين دعم وزارة التموين السلع التموينية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

7 أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار
نصائح

7 أخطاء قاتلة يقع فيها الكثير من السائقين أثناء القيادة في الأمطار
كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟
رياضة عربية وعالمية

كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟
غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
أخبار مصر

غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
زووم

"سيكو سيكو" و"جوازة توكسيك".. تعرف على خريطة " أفلام نتفليكس لـ شهر مارس
لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
نصائح طبية

لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟

عاجل| مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءا من 1 أبريل
6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)