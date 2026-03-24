أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بمنحة الـ400 جنيه لما بعد انتهاء عيد الفطر المبارك 2026، موضحًا أن صرف السلع الإضافية المرتبطة بالمنحة سيستمر كذلك عقب انتهاء فترة العيد.

وأوضح المصدر أن صرف المنحة سيظل قائمًا حتى شهر مايو المقبل، مع مواصلة البدالين التموينيين والمنافذ التابعة للوزارة صرف السلع للمستفيدين وفقًا لتوافرها.

وأشار إلى أنه في حال ظهور أي معوقات تتعلق بآلية الصرف، قد يتم اللجوء إلى إجراء تصفير لقيمة الدعم التمويني، بهدف إتاحة ظهور قيمة المنحة على كوبون الخبز وماكينات الصرف في بعض الحالات، خاصة إذا كان هناك رصيد متبقٍ من الدعم لم يُصرف بالكامل.

وأضاف المصدر أن المنظومة الحالية تتيح ترحيل أي رصيد متبقٍ من الدعم التمويني إلى الشهر التالي إذا لم يتم صرفه بالكامل، وذلك اعتبارًا من يوم 25 من كل شهر، وفقًا للقواعد المعمول بها.

ولفت إلى أن هذه المنحة تأتي ضمن حزمة الإجراءات التي تنفذها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من أصحاب بطاقات التموين، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار، حيث تم اعتماد صرف منحة استثنائية بقيمة 400 جنيه لعدد من الأسر المستفيدة من منظومة الدعم التمويني.