حبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر بتهمة التعدي عليها بالمقطم

قضت محكمة جنح المقطم، بحبس شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب لمدة 6 أشهر، مع كفالة قدرها 2000 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي عليها وتحطيم محتويات منزلها بمنطقة المقطم.

حبس شقيق شيرين عبد الوهاب

صدر الحكم في القضية رقم 1548 لسنة 2026 جنح قسم المقطم، بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه بشأن واقعة التعدي وإحداث تلفيات داخل مسكن شقيقته.

وكانت جهات التحقيق قد باشرت التحقيق في الواقعة عقب تلقي البلاغ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للمحاكمة التي انتهت بصدور الحكم المشار إليه.

اقرأ أيضًا:

القصة الحقيقية وراء فيديو اختطاف مزعوم في مركز الواسطى

بدأت بمعاكسة وانتهت بعقر كلب.. ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بولاق الدكرور

المحكمة في حيثيات رفض دعوى تعويض عفاف شعيب ضد محمد سامي: لم تقدم أوجه دفاع جديدة



