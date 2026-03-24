أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أمس، إجراء محادثات وصفها بالجيدة والمثمرة مع الجانب الإيراني، بهدف الوصول إلى حل كامل وشامل للحرب الراهنة، مشيرًا إلى توجيه وزارة الحرب بتأجيل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة 5 أيام.

وفي المقابل، نفت إيران وجود مفاوضات جارية، فما مصير الذهب بعد تصريحات ترامب الأخيرة؟

قال خبراء خلال حديثهم مع "مصراوي" إن تصريحات التهدئة قد تدعم استقرار أسعار الذهب وفرص عودته للارتفاع، خاصة مع ارتباطه بأسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية، بينما قد يؤدي استمرار التصعيد أو ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط على المعدن الأصفر ودفعه لمزيد من التقلبات.

تهدئة الحرب تدعم استقرار الذهب

يقول هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن تصريحات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بشأن تهدئة الحرب عززت فرص استقرار الذهب وعودته للارتفاع مرة أخرى.

وأوضح ميلاد أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب تثبيت الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- على الدولار، كانت من العوامل التي ضغطت على أسعار الذهب خلال الفترة الماضية وزادت من حدة التراجعات.

وأضاف أن الأنباء المتعلقة بالتهدئة أو وجود حلول من شأنها أن تعيد الأسواق للانتعاش مرة أخرى، وتزيد فرص ارتفاع أسعار الذهب.

كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط تسبب في أزمة سيولة لدى بعض المستثمرين لتغطية فروق الأسعار، ما أدى إلى زيادة عمليات بيع الذهب مقابل ضعف الطلب، وبالتالي انخفاض الأسعار.

وأكد أن عودة استقرار أسعار النفط قد تدعم ارتفاع الذهب مجددًا.

سعر الذهب مرتبط بالفائدة والتضخم عالميًا

من جانبه، قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمار، إن الذهب يرتبط بشكل وثيق بأسعار الفائدة على الدولار والتضخم عالميًا.

وأوضح أنه في حال استمرار التصريحات التي تشير إلى تصاعد الحرب، فإن توقعات التضخم تظل مرتفعة، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- ليس فقط لتثبيت الفائدة بل ربما رفعها، وهو ما يضغط على الذهب ويدفعه للتراجع.

وأضاف أنه في حال صدور تصريحات تشير إلى اتفاقات أو تهدئة بين الأطراف، فإن ذلك يعني تراجع التضخم، ومن ثم بدء برنامج خفض الفائدة، وهو ما يدعم ارتفاع الذهب.

وأوضح أن أي إعلان بانتهاء الحرب قد يدفع الذهب للصعود، بينما عودة التصعيد قد تؤدي إلى تراجعه.

توقعات أسعار الذهب في حال استمرار الحرب

وأكد أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن حدوث مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد يدعم ارتفاع الذهب ويؤدي إلى ارتفاعات كبيرة عالميًا.

وأضاف أنه في حال استمرار الحرب قد نشهد تراجعات جديدة، حيث يمكن أن يصل سعر الأونصة إلى مستوى 4000 دولار، وربما يتراجع إلى نحو 3860 دولارًا للأونصة.

