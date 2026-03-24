مد أجل الحكم على متهم بـ"كتائب حلوان" لجلسة الغد

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، والمنعقدة ببدر، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم، مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الأمن، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة الغد للحكم.

تفاصيل محاكمة متهم بـ"كتائب حلوان"

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

كما وجه له تهم منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

