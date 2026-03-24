وسط حالة من الهدوء سادت كومبوند راقِ بمدينة السادس من أكتوبر، استيقظت فيلا زوجة إعلامي شهير على وقع صدمة مدوية. خزائن مفتوحة، ومشغولات ألماسية تبخرت، وخادمة اختفت لتتحول حياة الأسرة الهادئة إلى مسرح جريمة تلاحق فيه الأجهزة الأمنية خيوطا غامضة.

كابوس في غرفة النوم

الفصل الأول من القصة دارت أحداثه داخل منزل الإعلامي "م.ا." توجهت زوجته إلى دولابها في روتين يومي لكن ثمة جديد بدد السيناريو المعتاد. السيدة الستينية وجدة باب الخزينة مفتوحا أما مقتنياتها الثمينة "ذهب - ألماس" فص ملح وذاب.

قائمة المسروقات



لم تكن المسروقات مجرد أغراض عادية، بل كانت تشكيلة من المجوهرات والمبالغ النقدية التي اختفت في ظروف غامضة، وتضمنت مشغولات ألماسية وذهب وفضة ومبالغ مالية "محلية - أجنبية".

في أقوالها أمام رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، وجهت السيدة أصابع الاتهام مباشرة إلى خادمتها الأفريقية التي كانت تعمل لديها منذ أشهر، لسيما اختفاءها في توقيت متزامن لاكتشاف السرقة.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق

سباق مع الزمن



فور تلقي البلاغ، شكل العميد أحمد نجم رئيس مباحث قطاع أكتوبر فريق بحث يضم العقيد إسلام المهداوي مفتش فرقة أكتوبر وبمشاركة وحدة مباحث القسم برئاسة الرائد محمد راغب. وبدأ فريق البحث في فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالكومبوند ومراجعة خطوط سير الخادمة في محاولة للتوصل إلى مخبئها واستعادة المسروقات قبل تهريبها أو التصرف فيها.

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة