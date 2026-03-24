أم تستغيث من احتجاز ابنيها في الإسكندرية

كشفت تحريات مباحث الإسكندرية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من احتجاز الأجهزة الأمنية لابنيها رغم تعرضهما للاعتداء وإصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول الجارى تبلغ لقسم شرطة باب شرق من أحد المستشفيات باستقبال ابني السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (لهما معلومات جنائية "مصابان بجروح متفرقة" – مقيمان بدائرة القسم).

بسؤالهما قررا بحدوث مشاجرة بينهما وبين نجل عمهما (له معلومات جنائية "مصاب بجروح متفرقة" – مقيم بدائرة القسم) لخلافات بينهم حول الميراث قام على إثرها الأخير بالتعدى عليهما بسلاح أبيض محدثاً إصابتهما المنوة عنها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى التعدى، واتهم المذكورين بالتعدى عليه وإحداث إصابته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين فى حينه وبعرضهم على النيابة العامة عقب تماثلهم للشفاء قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "ما زالوا قيد الحبس".

تم التواصل هاتفيا مع القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) لصعوبة حركتها نظراً لظروفها الصحية وكبر سنها وتبصيرها بحقيقة الموقف، حيث أبدت تفهمها.