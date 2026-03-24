وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المستشفيات الجامعية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان جاهزيتها للتعامل مع أية حالات طارئة، في ضوء بيان هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026.

كما شدد الدكتور قنصوة على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية، بما يضمن تكامل الجهود وسرعة الاستجابة لأي حالات طارئة، مع المتابعة على مدار الساعة من خلال غرف العمليات بالمستشفيات الجامعية، المرتبطة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وفي السياق ذاته، وجه الوزير بمتابعة جاهزية الفرق الطبية وتوافر الأطقم المناوبة، مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة إجراءات السلامة، حرصًا على سلامة المرضى والمترددين على المستشفيات.

