صواريخ من لبنان تخترق "الجليل" وتُسقط أول قتيلة إسرائيلية

كتب : مصطفى الشاعر

08:47 م 24/03/2026

حزب الله

أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمقتل امرأة تبلغ من العمر 30 عاما إثر سقوط صاروخ أطلقه "حزب الله" من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، في أول هجوم مدني "قاتل" بالشمال.

أول قتيلة مدنية في الشمال

تُعد هذه السيدة أول "قتيلة مستوطنة" إسرائيلية تسقط بنيران الحزب منذ اندلاع موجة القتال العنيفة في بداية الشهر الجاري.

كما أكدت الطوارئ إصابة مدنيين آخرين بجروح طفيفة جراء "الشظايا" في الحادث ذاته الذي وقع بمنطقة "الجليل الأعلى".

سياق المواجهة المشتعلة

يُذكر أن جولة القتال الراهنة بين جيش الاحتلال و"حزب الله" قد انفجرت في 2 مارس، وذلك بعد يومين فقط من شن إسرائيل والولايات المتحدة حربهما ضد إيران، حيث بدأ الحزب حينها بإطلاق "رشقات صاروخية" مكثفة باتجاه الداخل الإسرائيلي.

كثافة "نيران" الحزب

وفقا لمسؤول عسكري إسرائيلي، فإن "حزب الله" يطلق معدل يتراوح بين 90 إلى 110 قذائف يوميا، مشيرا إلى أن ما نسبته 60-70% منها تستهدف قوات جيش الاحتلال العاملة داخل الأراضي اللبنانية، بينما يتم توجيه النسبة المتبقية نحو المستوطنات والمواقع الإسرائيلية، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويأتي هذا الهجوم القاتل ليزيد من "اشتعال الجبهة الشمالية"، وسط مخاوف دولية من انزلاق المواجهة بين "إسرائيل وحزب الله" إلى حرب شاملة، قد تجر "الشرق الأوسط" بأكمله إلى صراع إقليمي مفتوح لا يمكن التنبؤ بنهايته.

فيديو قد يعجبك



أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
أول تعليق من فتاة الأتوبيس بعد براءة المتهم: أي حد هيتعدى عليا هتخذ ضده
مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟
كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟
كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟
بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
بعد الحكم بحبس شقيقها 6 أشهر.. شيرين عبدالوهاب تتصدر التريند
لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟
لماذا يؤدي الضوء المنبعث من الهاتف إلى سرعة ظهور الشيب؟

عاجل| مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج إلى 120 يومًا بدءا من 1 أبريل
6 إجراءات عاجلة.. بيان شديد اللهجة من وزارة الإعلام تجاه إساءات فؤاد الهاشم
حالة قوية من عدم استقرار الأحوال الجوية تضرب البلاد (تغطية خاصة)