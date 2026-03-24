تحالف أوراسكوم كونستراكشن يوقع اتفاقية لتطوير محطة رياح بخليج السويس

أعلن تحالف شركة أوراسكوم كونستراكشن توقيع اتفاقية مع شركتي أيولوس وإنجي شراء طاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف تطوير محطة رياح بقدرة 900 ميجاواط في منطقة رأس غارب بخليج السويس في مصر.

ملامح مشروع تحالف أوراسكوم كونستراكشن

وأوضحت الشركة في بيان لها بالبورصة اليوم، أن المشروع سيتم تطويره بنظام البناء والتملك والتشغيل لمدة 25 عامًا، من خلال تحالف يضم أوراسكوم كونستراكشن بنسبة 25%، وشركة إيولوس بنسبة 40%، وهي منصة مستقلة لإنتاج الطاقة المتجددة في أفريقيا تابعة لشركة "تويوتا تسوشو" و"إنجي" بنسبة 35%، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة.



وأضاف الإفصاح أن شركة أوراسكوم كونستراكشن ستتولى تنفيذ جميع الأعمال المدنية والكهربائية بالمحطة، بالإضافة إلى بعض أعمال التوريد المحلي، وأشار إلى أن المشروع يتقدم تقدمًا بإجراءات توفير التمويل، والمتوقع بالانتهاء منه بحلول أوائل الربع الثالث من عام 2026.

ما مشروع محطة الرياح؟

يمثل هذا المشروع ثالث محطة رياح ينفذها التحالف، ليضاف إلى محطتين قائمتين تعملان بنظام البناء والتملك والتشغيل، بقدرة إجمالية تبلغ 912.5 ميجاواط، وقد تم إنشاؤهما قبل الموعد المحدد.

وسيرفع المشروع قدرة أوراسكوم كونستراكشن في مجال طاقة الرياح إلى 1.8 جيجاواط، كما يعزز استثمارات الشركة في مشروعات البنية التحتية، والتي تشمل حاليًا قطاعات الطاقة المتجددة والمياه والخدمات اللوجستية في كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

