كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة أجرة يطمس اللوحة المعدنية الخلفية لسيارته أثناء سيره بأحد الطرق بمحافظة سوهاج.

الداخلية توقف قائد سيارة أجرة حاول التهرب بطمس اللوحة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الهدف كان تفادي المخالفات المرورية. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قرار عاجل من النيابة بشأن الشاب المتهم في واقعة "فيديو كرداسة" المثير للجدل

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)

