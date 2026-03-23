إعلان

بسبب منشور فيس بوك.. الداخلية تضبط سائق طمس لوحة سيارته في سوهاج

كتب : علاء عمران

12:27 م 23/03/2026

ضبط سائق أجرة طمس لوحته للهروب من المخالفات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قائد سيارة أجرة يطمس اللوحة المعدنية الخلفية لسيارته أثناء سيره بأحد الطرق بمحافظة سوهاج.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، موضحًا أن الهدف كان تفادي المخالفات المرورية. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اللوحة المعدنية قائد سيارة أجرة المخالفات المرورية

أحدث الموضوعات

