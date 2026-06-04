أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة طرح كميات كبيرة من زيوت السيارات غير الصالحة للاستخدام وفلاتر مجهولة المصدر في الأسواق.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص لتجارة زيوت السيارات، كائن بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ.

ضُبط بحوزة المتهم، 5.4 طن من زيوت السيارات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، و2.7 طن من زيوت السيارات المعبأة داخل عبوات مجهولة المصدر وخالية من البيانات، بالإضافة إلى 2300 فلتر سيارات مجهول المصدر، و900 فلتر معبأ داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية.

وكشفت التحريات أن المضبوطات كانت معدة لطرحها بالأسواق بهدف الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.