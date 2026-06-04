إعلان

ضبط 8 أطنان زيوت سيارات مجهولة المصدر وفلاتر مغشوشة بكفر الشيخ

كتب : علاء عمران

02:07 م 04/06/2026

جانب من المضبوطات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحبطت الأجهزة الأمنية محاولة طرح كميات كبيرة من زيوت السيارات غير الصالحة للاستخدام وفلاتر مجهولة المصدر في الأسواق.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص لتجارة زيوت السيارات، كائن بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفر الشيخ.

ضُبط بحوزة المتهم، 5.4 طن من زيوت السيارات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، و2.7 طن من زيوت السيارات المعبأة داخل عبوات مجهولة المصدر وخالية من البيانات، بالإضافة إلى 2300 فلتر سيارات مجهول المصدر، و900 فلتر معبأ داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية.

وكشفت التحريات أن المضبوطات كانت معدة لطرحها بالأسواق بهدف الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ زيوت سيارات أسواق فلاتر سيارات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فندق الأسرار بإسطنبول.. هنا أقام الجواسيس والملوك ونجوم هوليوود (صور)
علاقات

فندق الأسرار بإسطنبول.. هنا أقام الجواسيس والملوك ونجوم هوليوود (صور)
خسائر بالملايين.. كيف استنزف المدربون الأجانب خزينة الأهلي؟
رياضة محلية

خسائر بالملايين.. كيف استنزف المدربون الأجانب خزينة الأهلي؟
هيئة الدواء تحذر من عبوات "مجهولة المصدر" لأحد علاجات فقر الدم
أخبار مصر

هيئة الدواء تحذر من عبوات "مجهولة المصدر" لأحد علاجات فقر الدم
ارتفاع الأسعار في أمريكا.. كيف يؤثر على الأسواق الناشئة ومنها مصر؟
اقتصاد

ارتفاع الأسعار في أمريكا.. كيف يؤثر على الأسواق الناشئة ومنها مصر؟
بعد دخوله العناية المركزة.. أسرة سامح صفوت تكشف آخر تطورات حالته الصحية
زووم

بعد دخوله العناية المركزة.. أسرة سامح صفوت تكشف آخر تطورات حالته الصحية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تجديد حبس صبري نخنوخ ورجاله 15 يومًا في مشاجرة معرض السيارات بالتجمع
خلال ساعات.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع مدارس القاهرة