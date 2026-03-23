

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور تداوَل على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعت فيه صاحبة الحساب تعرُّض نجلها للضرب باستخدام سلاح أبيض من قبل شخصين يستقلان مركبة توك توك بالإسكندرية.

الداخلية تحسم الجدل: لا طعن ولا إصابة خطيرة للطالب

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه بالفحص، تبين أن صاحبة الحساب عاملة ومقيمة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وأن الواقعة المزعومة حدثت بتاريخ 11 مارس، حيث قالت إن نجلها، طالب يبلغ 15 عامًا، تعرّض للطعن أثناء اعتراضه على معاكسة شقيقته.

خدعة على السوشيال.. نجل السيدة يكذب حول حادثة الطعن

وبتحديد وضبط المشكو في حقهما، تبين أن سائق التوك توك وطالبًا آخر، كلاهما مقيمان بدائرة القسم، أقر الثاني بإحداث إصابة طفيفة لنجلها أثناء اللهو بسلاح أبيض كان بحوزته دون قصد، وأرشد عن السلاح. وأكد نجل السيدة ما سبق، معللاً اختلاق الواقعة خوفًا من عقاب والدته.

واتخذت الجهات القانونية الإجراءات اللازمة، وتولت التحقيقات المختصة متابعة الواقعة.

