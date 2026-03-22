نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، في ضبط ١١٥ فرش حشيش داخل سيارة.

ضبط سيارة ملاكي في مطار القاهرة

البداية عندما اشتبه رجال المباحث المتواجدين بكمين المطار في سيارة ملاكي يستقلها شابان بدت عليهما علامات الشك والريبة، وبسؤال قائد السيارة عن رخصة القيادة حاول الهرب، ولكن سرعان ما سيطر رجال المباحث على السيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على ١١٥ فرش حشيش.

تم اقتياد المتهمين إلى إدارة البحث الجنائي، واعترفا بأنهما دخلا طريق المطار بالخطأ، وأنهما كانا في طريقهما لبيع المخدرات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.