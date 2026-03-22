دخلوا المطار بالخطأ.. ضبط 115 فرش حشيش داخل سيارة

كتب : محمد الصاوي

11:17 م 22/03/2026

اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث مطار القاهرة ا

نجحت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، في ضبط ١١٥ فرش حشيش داخل سيارة.

ضبط سيارة ملاكي في مطار القاهرة

البداية عندما اشتبه رجال المباحث المتواجدين بكمين المطار في سيارة ملاكي يستقلها شابان بدت عليهما علامات الشك والريبة، وبسؤال قائد السيارة عن رخصة القيادة حاول الهرب، ولكن سرعان ما سيطر رجال المباحث على السيارة وبتفتيشها عثر بداخلها على ١١٥ فرش حشيش.
تم اقتياد المتهمين إلى إدارة البحث الجنائي، واعترفا بأنهما دخلا طريق المطار بالخطأ، وأنهما كانا في طريقهما لبيع المخدرات خلال أيام عيد الفطر المبارك.
تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل 48 ساعة من الموت الجماعي.. اعترافات المتهم بمذبحة كرموز
إيران تطلق الموجة الـ75 من عملية الوعد الصادق 4 ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية
9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
"فرحة وابتسامة".. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسكان البديل احتفالا بالعيد
وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل

