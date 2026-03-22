حملات مكبرة لمواجهة بيع الخبز المدعم بأسعار مرتفعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الأسواق، ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط أكثر من 4 أطنان من الدقيق (أبيض و بلدي مدعم).

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لضمان تطبيق القانون وردع المخالفات.

حماية المستهلك وضبط الأسعار

تأتي هذه الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، ومنع البيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار.