إحباط تهريب 100 طن سولار بميناء الإسكندرية لإحدى الدول

كتب : محمد الصاوي

03:24 م 21/03/2026

إحباط تهريب 100 طن سولار بميناء الإسكندرية لإحدى ا

قالت وزارة الداخلية، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد فقد أكدت معلومات وتحريات اللواء حاتم نصار، مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام إحدى الشركات بمحاولة تهريب كميات كبيرة من المواد البترولية لإحدى الدول باستخدام 3 سيارات نقل "فنطاس" بشمول مستندي يزعم كونها منظفات صناعية عبر الميناء رغم حظر تصديرها وبدون تصريح من الجهات المختصة، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إعداد الأكمنة اللازمة، وأمكن ضبط السيارات المشار إليها محمل عليها (100 طن من مادة "السولار" تمهيداً لتهريبها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تهريب مواد بترولية ميناء الإسكندرية

