تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط أكثر من 15 طنًا من الدقيق الأبيض المعبأ بأجولة مجهولة المصدر وبدون بيانات، كان مخططًا لإعادة طرحه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التي شملت 18 مخبزًا سياحيًا عن ضبط الدقيق في محافظات الشرقية، الدقهلية، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، والجيزة، قبل وصوله إلى المستهلكين، في إطار تصدي الأجهزة الأمنية لمحاولات الغش والتدليس.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية لضمان وصول السلع المدعمة لأصحابها الشرعيين، والحفاظ على الأمن الاقتصادي للمواطنين.

علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق