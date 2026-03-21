ضبط 15 طن دقيق مجهول المصدر في حملات تموينية

كتب : مصراوي

04:15 م 21/03/2026

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط أكثر من 15 طنًا من الدقيق الأبيض المعبأ بأجولة مجهولة المصدر وبدون بيانات، كان مخططًا لإعادة طرحه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التي شملت 18 مخبزًا سياحيًا عن ضبط الدقيق في محافظات الشرقية، الدقهلية، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، والجيزة، قبل وصوله إلى المستهلكين، في إطار تصدي الأجهزة الأمنية لمحاولات الغش والتدليس.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية لضمان وصول السلع المدعمة لأصحابها الشرعيين، والحفاظ على الأمن الاقتصادي للمواطنين.

