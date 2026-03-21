أعلنت وزارة الداخلية مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة، وضبط كمية من المخدرات خلال حملة أمنية استهدفت بؤر إجرامية،

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم السبت، إنه فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة؛ فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعي (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وأضافت الوزارة في بيانها، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائي شديد الخطورة "محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "قتل ، إتجار بالمخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح نارى، مقاومة سلطات ، بلطجة") بنطاق محافظة "أسوان "، وضبط باقي عناصر تلك البؤر؛ وبحوزتهم (قرابة طن ونصف من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، آيس, هيدرو، إستروكس، أفيون " – عدد من الأقراص المخدرة– 83 قطعة سلاح ناري "18 بندقية آلية ، 22 بندقية خرطوش ، 41 فرد خرطوش، 2 طبنجة")؛ هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (166) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.