"برشامة بطن" تقود "أبو اتاتا" السوابق للمفتي : ذبح سائق "ترسا" في نص الشارع

كتب : رمضان يونس

06:07 م 18/03/2026
    محمد اوزعه سائق ترسا
    لحظة ذبح سائق ترسا في الكوم الأخضر

قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة "عاطل" فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية اتهامه بقتل "سائق" ذبحًا بسكين وكذلك في وضح النهار بأحد شوارع الكوم الأخضر بالطالبية، على خلاف بينهما بسبب "برشامة بطن".

وحددت المحكمة جلسة 22 أبريل المقبل لرد المفتي.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 16527 لسنة 2025 جنايات الطالبية، أن "إسلام م"، شهير "أبو اتاتا" قتل المجني عليه "محمد أشرف"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم وأعد سلاحين "كذلك وسكين"، على إثر خلاف نشب فيما بينهما. وذلك في اليوم الثاني عشر من سبتمبر 2025. الطالبية بالجيزة.

وتابعت النيابة في أوراق الدعوى، أن المتهم "إسلام" إقتاد المجني عليه "محمد.أ"، بالطريق العام، لمكان ينأى عن أعين المارة رغبة في التخفي عن آلات المراقبة، وما أن ظفر به كال له عدة ضربات بجسده، أحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصداً قتله.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم "إسلام"، تهمة، خطف المجني عليه عن طريق الإكراه، بأن اقتاده عنوة لمكان ينأى عن أعين المارة وذوية، لتنفيذ جريمته.

وأوضحت النيابة أن المتهم أحرز بقصد الإتجار مادتي (الأمفيتامين، الميثامفيتامين) وجوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاحين أبيضين (كذلك و سكين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحيازتهما مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأحال المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أجلت نظر القضية إلى

