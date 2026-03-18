

وزارة الداخلية شنت اليوم الأربعاء، حملات أمنية مكبرة استهدفت أوكار الإجرام وتجار السموم بكافة المحافظات، ونجحت جهودها خلال 24 ساعة في ضبط قضايا المخدرات المتنوعة بواقع 424 قضية، بالإضافة إلى 177 قطعة سلاح ناري، مع تنفيذ أكثر من 85 ألف حكم قضائي متنوع لفرض السيطرة الأمنية وتجفيف منابع الجريمة بجميع أنحاء البلاد بفعالية تامة.

نتائج المداهمات وحصاد السموم

وجاء وفق بيان للوزارة، أن الحملات المكثفة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة بمختلف مديريات الأمن. وأسفرت المداهمات عن سقوط 475 متهماً في قضايا الاتجار، حيث ضُبطت كميات ضخمة من المواد المخدرة شملت الآتي:

مخدر الحشيش: قرابة 267 كيلو جراماً.

مخدر الهيدرو: أكثر من 38 كيلو جراماً.

مخدر الآيس: أكثر من 16 كيلو جراماً.

مخدر الهيروين: قرابة 15 كيلو جراماً.

الأقراص المخدرة: 7778 قرصاً متنوعاً.

ضبط قضايا المخدرات

علاوة على ذلك، نجحت القوات في ضبط 177 قطعة سلاح ناري، شملت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات بحوزة 151 متهماً. وفي السياق ذاته، جرى تنفيذ 85,211 حكماً قضائياً متنوعاً لتعزيز سيادة القانون، ومن جانب آخر تم ضبط 22 متهماً هارباً وملاحقة مرتكبي أعمال البلطجة والمخالفات المرورية في الميادين بجميع أنحاء البلاد لضمان النجاح المستمر في ضبط قضايا المخدرات وفقاً للقانون.

كما شملت المجهودات فحص السائقين على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 12 حالة من بين 62 سائقاً جرى فحصهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع المعروضة لضمان أمن الوطن والمواطنين.