ضبط 424 قضية مخدرات و177 سلاحاً في ضربات أمنية بجميع المحافظات

كتب : علاء عمران

02:36 م 18/03/2026

ضبط مخدرات وأسلحة -أرشيفية

وزارة الداخلية شنت اليوم الأربعاء، حملات أمنية مكبرة استهدفت أوكار الإجرام وتجار السموم بكافة المحافظات، ونجحت جهودها خلال 24 ساعة في ضبط قضايا المخدرات المتنوعة بواقع 424 قضية، بالإضافة إلى 177 قطعة سلاح ناري، مع تنفيذ أكثر من 85 ألف حكم قضائي متنوع لفرض السيطرة الأمنية وتجفيف منابع الجريمة بجميع أنحاء البلاد بفعالية تامة.
نتائج المداهمات وحصاد السموم
وجاء وفق بيان للوزارة، أن الحملات المكثفة استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة بمختلف مديريات الأمن. وأسفرت المداهمات عن سقوط 475 متهماً في قضايا الاتجار، حيث ضُبطت كميات ضخمة من المواد المخدرة شملت الآتي:
مخدر الحشيش: قرابة 267 كيلو جراماً.

مخدر الهيدرو: أكثر من 38 كيلو جراماً.

مخدر الآيس: أكثر من 16 كيلو جراماً.

مخدر الهيروين: قرابة 15 كيلو جراماً.

الأقراص المخدرة: 7778 قرصاً متنوعاً.

علاوة على ذلك، نجحت القوات في ضبط 177 قطعة سلاح ناري، شملت بنادق آلية وخرطوش وطبنجات بحوزة 151 متهماً. وفي السياق ذاته، جرى تنفيذ 85,211 حكماً قضائياً متنوعاً لتعزيز سيادة القانون، ومن جانب آخر تم ضبط 22 متهماً هارباً وملاحقة مرتكبي أعمال البلطجة والمخالفات المرورية في الميادين بجميع أنحاء البلاد لضمان النجاح المستمر في ضبط قضايا المخدرات وفقاً للقانون.

كما شملت المجهودات فحص السائقين على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 12 حالة من بين 62 سائقاً جرى فحصهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع المعروضة لضمان أمن الوطن والمواطنين.

وزارة الداخلية قضايا مخدرات تنفيذ أحكام

فيديو قد يعجبك



فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
فقرة الأسئلة الصعبة.. د. مصطفى الفقي يختار عمر سليمان ولا صفوت الشريف؟
بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
بحضور رانيا يوسف وفرح الزاهد.. غادة طلعت تنشر صورًا من حفل سحور داليا مصطفى
مدبولي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة الدولة خلال عيد الفطر
مدبولي يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة الدولة خلال عيد الفطر
وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظات
مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف خلال عيد الفطر
من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "الفسحة" في العيد بالمحافظات- صور
إسرائيل تعلن اغتيال وزير المخابرات الإيراني إسماعيل الخطيب
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول تضرب عدة مناطق
موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال