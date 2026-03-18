كشفت تحريات مباحث الغربية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالإعتداء على طفل.

بلاغ في القسم

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ مركز شرطة المحلة من عامل ونجله مصاب بجروح وكدمات متفرقة بتضررهما من عاملين لقيامهما بالتعدى على نجل الأول بالسب والضرب بعصا خشبية وإحداث إصابته داخل الورشة محل عمل المجنى عليه لخلافات حول العمل بينه وبين نجل أحد المشكو فى حقهما.

القبض على المتهمين

أمكن ضبط المشكو فى حقهما وبحوزة أحدهما العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

