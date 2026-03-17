إعلان

نهاية الهروب بالدراجات النارية.. القبض على المتهمين بالاعتداء على سائق في بورسعيد

كتب : علاء عمران

08:21 م 17/03/2026

صورة للواقعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء على قائد سيارة "ميكروباص" ولاذوا بالهرب مستخدمين دراجتين ناريتين ببورسعيد.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 13 الجاري حدثت مشادة كلامية بين (5 أشخاص"لـ3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسمي شرطة "الزهور – الضواحي") و(سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي) قاموا على أثرها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام أسلحة بيضاء لخلافات حول أولوية المرور ولاذوا بالهرب مستخدمين الدراجتين الناريتين "الظاهرتان بمقطع الفيديو".

أمكن ضبط مرتكبي الواقعة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط (الدراجتين الناريتين "بدون لوحات معدنية" –3 أسلحة بيضاء المستخدمين في ارتكاب الواقعة).

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

طلب مساعدة شقيقه فبلغ عنه.. تفاصيل مقتل سيدة على يد طباخ بالوراق

القبض على مستريح السيارات لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالشروق

قرار قضائي بشأن محاكمة 12 متهما في قضية "الذهب المغشوش"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أسلحة بيضاء بورسعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
تصفية "رجل السلام" بإيران.. كواليس مقتل علي لاريجاني في شقة آمنة
شئون عربية و دولية

تصفية "رجل السلام" بإيران.. كواليس مقتل علي لاريجاني في شقة آمنة
بعد تهديدها بـ "فيتنام ثانية".. ترامب يتحدى إيران: لا أخشى مواجهتكم
شئون عربية و دولية

بعد تهديدها بـ "فيتنام ثانية".. ترامب يتحدى إيران: لا أخشى مواجهتكم
الشروط والإجراءات... دليل شامل لاستخراج بدل فاقد جواز السفر 2026
حوادث وقضايا

الشروط والإجراءات... دليل شامل لاستخراج بدل فاقد جواز السفر 2026
ترامب يُهاجم حلفاء أمريكا: "لا نحتاج مساعدة أحد" لحرب إيران.. والناتو خذلنا
شئون عربية و دولية

ترامب يُهاجم حلفاء أمريكا: "لا نحتاج مساعدة أحد" لحرب إيران.. والناتو خذلنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
تصل لـ50 جنيها.. أرما ترفع أسعار سمن وزيت كريستال والممتاز- قائمة جديدة
الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا