كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء على قائد سيارة "ميكروباص" ولاذوا بالهرب مستخدمين دراجتين ناريتين ببورسعيد.

القبض على المتهمين في واقعة الاعتداء على سائق ببورسعيد

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 13 الجاري حدثت مشادة كلامية بين (5 أشخاص"لـ3 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسمي شرطة "الزهور – الضواحي") و(سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي) قاموا على أثرها بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام أسلحة بيضاء لخلافات حول أولوية المرور ولاذوا بالهرب مستخدمين الدراجتين الناريتين "الظاهرتان بمقطع الفيديو".

أمكن ضبط مرتكبي الواقعة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط (الدراجتين الناريتين "بدون لوحات معدنية" –3 أسلحة بيضاء المستخدمين في ارتكاب الواقعة).

تم التحفظ على الدراجتين الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية.

