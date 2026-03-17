فيديو فضح المتهم.. سقوط سارق غسالة بالبحيرة في قبضة الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة جهاز كهربائى "غسالة" من أمام أحد المحلات التجارية بالبحيرة.

تفاصيل سرقة غسالة من أمام محل بالبحيرة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط مركبة "التوك التوك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم التحفظ على المركبة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

