كشفت النيابة العامة بالحيزة، تفاصيل التحقيقات في واقعة مقتل سيدة على يد شاب يعمل طباخًا، ومحاولة التخلص من جثتها في منطقة الوراق.

واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية بأنه تعرف على المجني عليها، وأن خلافًا نشب بينهما داخل شقته، ما أدى إلى ارتكابه جريمة القتل باستخدام عصا خشبية، وأودت بحياتها، موضحا أنه حاول التخلص من الجثة وطلب مساعدة شقيقه، إلا أن الأخير رفض التعاون وأبلغ الشرطة، ما أدى إلى ضبطه سريعًا.

وأظهرت المعاينة أن الجثة وُضعت على سرير وتم تغطيتها بسجادة وقطعة قماش في محاولة لإخفاء الجريمة، وتبين أن المجني عليها تُدعى "أنغام م" 36 عامًا، ومقيمة بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة، وكانت قد تركت منزل والدتها منذ فترة طويلة دون تحرير محضر رسمي باختفائها.

وأكد المتهم أن الواقعة حدثت إثر خلاف نشب بينه وبين الضحية يوم الخميس 12 مارس، تطور إلى اعتداء بدني أدى لوفاتها باستخدام عصا خشبية.

وأمرت النيابة باستدعاء شهود العيان وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة لجمع كافة الأدلة وتحديد ملابسات الجريمة، مع إعداد تقرير شامل حول دوافعها والوقائع التي أدت إليها. كما أمرت بالتحفظ على أداة الجريمة، وعرض الجثة على الطب الشرعي لاستصدار تصريح الدفن.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة السيدة في الوراق، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمعاينة مكان الواقعة، وتبين أن وراءها شاب تربطه علاقة بالمجني عليها، وقد اعتدى عليها بعصا خشبية حتى أودى بحياتها نتيجة خلافات بينهما.

وأظهرت تحريات المباحث أن المتهم حاول الاستعانة بشقيقه للتخلص من الجثة، إلا أن الأخير رفض وأبلغ الشرطة، ما أدى إلى ضبط المتهم بعد تحديد مكانه والتحقق من هويته.

وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وتحرير محضر بالواقعة لإحالته إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.